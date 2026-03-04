Israel amplia ataques e dá sinais de que vai ocupar parte do território do Líbano

247 - Bombardeios israelenses atingiram diferentes áreas do sul do Líbano. Simultaneamente, ordens de evacuação emitidas pelo exército de Israel para dezenas de vilarejos e cidades no sul do Líbano geraram forte preocupação entre autoridades e moradores da região.

A medida é vista como um possível passo para a criação de uma nova zona tampão ao longo da fronteira entre os dois países.As informações foram relatadas pela jornalista Heidi Pett, da Al Jazeera, em reportagem de Beirute, que destaca a apreensão crescente diante da possibilidade de deslocamento em massa de civis e da ampliação da presença militar israelense na área.

Linha de evacuação atravessa o sul do país

Os decretos divulgados atingem mais de 50 vilas e cidades e traçam uma linha precisa atravessando o sul do território libanês. A configuração da área de evacuação levanta temores de que Israel esteja preparando o terreno para expandir uma zona de segurança ao longo da fronteira.Caso isso ocorra, a nova faixa militarizada se somaria às cinco posições estratégicas que Israel já ocupa desde a guerra entre o Hezbollah e Israel em 2024.

Novos ataques ampliam a escalada militar

Nos últimos dias, Israel intensificou seus ataques contra o território libanês. Bombardeios israelenses atingiram diferentes áreas do sul do Líbano, incluindo veículos e edifícios, ampliando o clima de tensão e aumentando o temor de uma escalada militar mais ampla.