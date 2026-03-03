Israel amplia ataques contra o Líbano e ordena ocupação de partes do território

247 - O Exército de Israel intensificou os bombardeios contra o Líbano e ampliou as ordens de evacuação forçada, atingindo bairros residenciais nos subúrbios ao sul de Beirute e vilarejos mais ao norte da fronteira sul.

Os ataques se intensificaram nas primeiras horas desta terça-feira (3), enquanto o Exército israelense emitia alertas sucessivos para que moradores deixassem não apenas áreas nos arredores da capital libanesa, mas também comunidades no sul do país, o que tem provocado uma crise de deslocamento em larga escala.

Apesar da ofensiva, o Hezbollah mantém posição de enfrentamento. O movimento afirmou ter realizado ao menos dois ataques transfronteiriços, com o lançamento de drones armados contra bases militares israelenses.

Em meio à escalada, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, declarou ter determinado a ampliação das operações terrestres. Em publicação na rede social X, afirmou: “Netanyahu e eu aprovamos que [os militares] avancem e tomem áreas adicionais de controle no Líbano para impedir disparos contra assentamentos israelenses na fronteira”.

O Exército de Israel também informou que suas forças iniciaram uma incursão terrestre no sul do Líbano com o objetivo de estabelecer uma “zona de segurança”. A medida amplia o alcance da operação militar e aprofunda a tensão regional, em um cenário marcado por bombardeios, deslocamentos populacionais e confrontos diretos na fronteira entre os dois países.