Em meio à guerra com o Irã, EUA recomendam que seus cidadãos deixem imediatamente 14 países do Oriente Médio

247 - O governo dos Estados Unidos orientou seus cidadãos a deixarem imediatamente ao menos 14 países do Oriente Médio em meio aos ataques conjuntos conduzidos por Washington e Tel Aviv contra o Irã. A recomendação ocorre em um cenário de escalada militar na região e de aumento da tensão diplomática.

A informação, segundo a agência Reuters, foi divulgada pela secretária-adjunta do Departamento de Estado para Assuntos Consulares, Mora Namdar. Segundo a autoridade, os norte-americanos devem utilizar voos comerciais para deixar os territórios listados enquanto ainda houver disponibilidade de rotas regulares.

De acordo com a orientação oficial, a recomendação de saída imediata abrange Bahrein, Egito, Irã, Iraque, Israel, Cisjordânia ocupada e Gaza, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Catar, Arábia Saudita, Síria, Emirados Árabes Unidos e Iêmen. O alerta ocorre em meio à intensificação dos bombardeios e à deterioração das condições de segurança em diversas áreas.

O contexto da medida inclui a ampliação das operações militares e o assassinato do Líder Supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, fator que elevou ainda mais o nível de instabilidade regional. A ausência de um plano de saída claramente definido e o agravamento das hostilidades alimentam o risco de um conflito prolongado, com potenciais impactos políticos, militares e econômicos de grande alcance.