Israel lança novos ataques contra o Irã e também diz ter matado comandante da Jihad Islâmica Palestina no Líbano

247 - O Exército de Israel anunciou o início de uma nova série de ataques contra Teerã, capital do Irã, em meio à escalada militar no Oriente Médio. Segundo informações divulgadas pelo Portal G1, ao menos duas explosões foram registradas na cidade, conforme relatos da mídia iraniana.

As forças israelenses também declararam ter matado Abu Hamza Rami, identificado como comandante da Jihad Islâmica Palestina no Líbano. A ação teria ocorrido no contexto da ampliação das operações militares conduzidas por Israel na região.

Em comunicado citado pela imprensa, militares israelenses atribuíram ao dirigente da Jihad Islâmica a responsabilidade por “centenas” de ataques contra o território de Israel nos últimos anos. A declaração integra a justificativa apresentada pelas autoridades para a ofensiva.

Além dos bombardeios em território iraniano, autoridades israelenses emitiram um alerta de evacuação direcionado a moradores da região sul de Beirute, no Líbano. A medida amplia a preocupação com possíveis desdobramentos do conflito também em solo libanês.

O Líbano é onde fica o Hezbollah, grupo islâmico xiita. A nova ofensiva ocorre em um cenário de crescente tensão entre Israel e Irã, com impactos diretos e indiretos em outros países do Oriente Médio, enquanto a comunidade internacional acompanha a evolução dos confrontos.

Dados

A escalada do conflito tem provocado um aumento expressivo no número de vítimas. A ONG Crescente Vermelho informou que, desde o início da ofensiva no sábado, os ataques realizados pelos Estados Unidos e por Israel já resultaram em 555 mortes no Irã. O levantamento não detalha quantas vítimas são civis, integrantes das Forças Armadas ou autoridades políticas.

A entidade também apontou que 131 cidades iranianas foram atingidas até agora, ampliando o alcance geográfico da crise. Do lado norte-americano, as Forças Armadas dos Estados Unidos confirmaram a morte de seis militares. Outros 18 soldados seguem em estado grave após ações retaliatórias atribuídas ao Irã.

Com o avanço dos confrontos e o envolvimento indireto de países do Golfo, o conflito ganha dimensão regional, com repercussões militares, diplomáticas e humanitárias que continuam a se intensificar.