Ao contrário de Trump, Rubio diz que EUA não estão prontos para enviar tropas terrestres ao Irã

247 - Os Estados Unidos não estão preparados, neste momento, para enviar tropas terrestres ao Irã. A afirmação foi feita nesta segunda-feira (2) pelo secretário de Estado Marco Rubio, em meio à escalada militar no Oriente Médio. Segundo ele, embora a alternativa esteja disponível, a avaliação do governo é de que os objetivos estratégicos podem ser alcançados sem a necessidade de uma operação em solo.

De acordo com a CNN Brasil, Rubio ressaltou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mantém a possibilidade de autorizar o envio de tropas, caso considere necessário. Ainda assim, a posição atual do governo estadunidense é evitar esse tipo de mobilização.

Objetivos declarados por Washington

Mais cedo, Donald Trump detalhou as metas da ofensiva contra o Irã. Segundo o presidente, os Estados Unidos pretendem destruir as capacidades de mísseis iranianos, aniquilar a marinha do país, pôr fim às suas ambições nucleares e impedir que Teerã arme grupos classificados por Washington como terroristas.

O presidente também advertiu o governo iraniano contra eventuais retaliações. “É melhor que eles não façam isso, porque se fizerem, nós os atingiremos com uma força nunca antes vista”, declarou.

Na véspera, Trump já havia indicado que os ataques prosseguiriam “ininterruptos durante toda a semana ou pelo tempo que for necessário para alcançarmos nosso objetivo de Ppaz em todo o Oriente Médio e, de fato, no mundo”.

Escalada militar e reação do Irã

A ofensiva teve início no sábado (28), quando Estados Unidos e Israel lançaram uma série de ataques contra o território iraniano, em meio às tensões relacionadas ao programa nuclear do país. Em resposta, o governo iraniano anunciou retaliações contra nações do Oriente Médio que sediam bases militares estadunidenses, entre elas Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait, Jordânia e Iraque.

No domingo, a mídia estatal iraniana informou que o líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, foi uma das vítimas dos ataques conduzidos por forças norte-americanas e israelenses. Após o anúncio, o Irã ameaçou lançar a “ofensiva mais pesada” de sua história. O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou que o país considera retaliar Israel e os Estados Unidos um “direito e dever legítimo”.