Pelo menos 11 países estão envolvidos em conflitos no Oriente Médio

A guerra envolvendo Estados Unidos, Irã e Israel chegou ao terceiro dia nesta segunda-feira (2) e já se espalha por diferentes pontos do Oriente Médio. Segundo informações publicadas pelo portal Metrópoles, ao menos nove outros países passaram a ser impactados diretamente pela escalada militar.

Além dos três protagonistas do conflito, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Jordânia e Omã registraram desdobramentos ligados às ofensivas e retaliações em curso, ampliando o alcance regional da guerra.

Nos Emirados Árabes Unidos, três pessoas morreram em consequência de ataques atribuídos ao Irã. No Kuwait, uma morte foi confirmada. No Bahrein, destroços de um míssil interceptado atingiram um trabalhador, que não resistiu aos ferimentos. Os episódios evidenciam a extensão dos impactos para além das fronteiras dos países diretamente envolvidos no confronto inicial.

A ofensiva conjunta dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã teve início no sábado (28). Os bombardeios provocaram a morte do líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, e do ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad, ampliando drasticamente a gravidade da crise.

O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que as forças estadunidenses estão destruindo a capacidade de mísseis do Irã e que pelo menos dez embarcações iranianas foram afundadas durante as operações militares.

O conflito também trouxe perdas para os EUA. Quatro militares tiveram as mortes confirmadas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Outros 18 soldados ficaram gravemente feridos em decorrência de ataques retaliatórios iranianos.

Com a ampliação do número de países afetados e o aumento de vítimas civis e militares, o confronto assume proporções regionais, elevando a tensão no Golfo e aprofundando a instabilidade no Oriente Médio.