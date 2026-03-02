Irã possui arma nuclear? Entenda a situação atual

247 - Em meio à escalada militar envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, voltou ao centro do debate internacional a questão sobre a existência de uma bomba atômica iraniana. Relatórios oficiais dos Estados Unidos indicam que o país asiático não possui arma nuclear.

De acordo com informações publicadas nesta segunda-feira (2) pelo Portal Uol, o relatório Annual Threat Assessment 2025, elaborado pelo Escritório do Diretor de Inteligência Nacional dos EUA, aponta que o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, “não reautorizou o programa de armas nucleares suspenso em 2003”. A posição é compatível com a avaliação da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA), que também não identifica a retomada formal de um programa militar nuclear por parte de Teerã.

A suspeita de que o Irã esteja próximo de desenvolver uma arma atômica tem sido utilizada como argumento político para justificar ações militares defendidas pelo atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Apesar disso, as próprias análises da comunidade de inteligência estadunidense mantêm a posição de que não há evidência de reativação do programa bélico nuclear.

O que existe, conforme especialistas, é um avanço significativo na capacidade tecnológica nuclear iraniana. Segundo a Arms Control Association, o Irã “não é um Estado com armas nucleares”, embora tenha ampliado suas capacidades após o enfraquecimento do acordo internacional firmado em 2015. O pacto, conhecido como Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA), impunha limites rigorosos ao programa nuclear iraniano e previa inspeções internacionais mais amplas.

Teerã manteve o cumprimento das obrigações até 2019. A mudança de postura ocorreu após a retirada unilateral dos Estados Unidos do acordo e a retomada de sanções econômicas contra o país. A partir de então, o governo iraniano passou a ultrapassar restrições estabelecidas anteriormente e expandiu suas atividades no setor nuclear.

Escalada militar no Oriente Médio

O debate sobre o programa nuclear ocorre em meio a uma grave intensificação do conflito regional. O ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã teve início no sábado (28). Os bombardeios resultaram na morte do líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, e do ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad.

A tensão se espalhou para outros países da região. Nesta segunda-feira (2), o Hezbollah, organização político-militar do Líbano, lançou mísseis e drones contra Israel. O grupo declarou que a ofensiva também foi uma retaliação “pelo sangue puro do líder supremo dos mulçumanos”, o aiatolá Ali Khamenei, assassinado durante a agressão dos Estados Unidos (EUA) e Israel contra o Irã.

Em resposta aos disparos, Israel realizou novos bombardeios em diferentes áreas do Líbano, incluindo subúrbios da capital Beirute.

O presidente do Líbano, Josefh Aoun, condenou a ação do Hezbollah e afirmou que o lançamento de mísseis contra Israel compromete os esforços do país para mantê-lo afastado dos conflitos militares em curso.

O impacto humanitário da ofensiva também cresce. A ONG Crescente Vermelho informou que os ataques dos Estados Unidos e de Israel já provocaram 555 mortes no Irã desde sábado. O levantamento não diferencia civis, militares ou lideranças políticas entre as vítimas. Segundo a entidade, 131 cidades em diferentes regiões iranianas foram atingidas até o momento.

A combinação entre a escalada militar e as discussões sobre o programa nuclear iraniano amplia a instabilidade no Oriente Médio, em um cenário marcado por confrontos diretos e repercussões diplomáticas globais.