Morre a esposa de Ali Khamenei, do Irã

247 - A esposa do líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, morreu nesta segunda-feira (2) em decorrência de ferimentos sofridos em um bombardeio realizado pelos Estados Unidos e por Israel contra Teerã, que dias antes já havia provocado a morte do próprio Khamenei, segundo a agência iraniana ISNA News.

De acordo com a ISNA, Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh estava em coma desde o ataque ocorrido no sábado à noite, quando ela e o marido foram atingidos. A ofensiva, atribuída aos Estados Unidos e a Israel, teve como alvo a capital iraniana e resultou na morte do líder supremo dias depois.

A morte de Khamenei já havia provocado forte instabilidade política no país. Com o falecimento de sua esposa, o episódio amplia o impacto institucional e aprofunda o vácuo de poder no centro da estrutura política iraniana.

O cenário aumenta a incerteza sobre os próximos passos da liderança iraniana em meio às tensões internacionais desencadeadas pelo ataque.