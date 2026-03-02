TV 247 logo
      Morre a esposa de Ali Khamenei, do Irã

      Esposa do líder supremo estava internada em decorrência de ferimentos provocados pelo ataque que vitimou o próprio Khamenei dias antes

      Pessoas marcham após o assassinato do Líder Supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, em ataques israelenses e americanos, em Basra, Iraque, 1º de março de 2026 (Foto: REUTERS/Mohammed Aty)

      247 - A esposa do líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, morreu nesta segunda-feira (2) em decorrência de ferimentos sofridos em um bombardeio realizado pelos Estados Unidos e por Israel contra Teerã, que dias antes já havia provocado a morte do próprio Khamenei, segundo a agência iraniana ISNA News.

      De acordo com a ISNA, Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh estava em coma desde o ataque ocorrido no sábado à noite, quando ela e o marido foram atingidos. A ofensiva, atribuída aos Estados Unidos e a Israel, teve como alvo a capital iraniana e resultou na morte do líder supremo dias depois.

      A morte de Khamenei já havia provocado forte instabilidade política no país. Com o falecimento de sua esposa, o episódio amplia o impacto institucional e aprofunda o vácuo de poder no centro da estrutura política iraniana.

      O cenário aumenta a incerteza sobre os próximos passos da liderança iraniana em meio às tensões internacionais desencadeadas pelo ataque.

