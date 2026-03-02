Israel e EUA bombardeiam bairros residenciais em Teerã (vídeo)

247 - Bairros residenciais de Teerã foram alvo de bombardeios atribuídos a Israel e aos Estados Unidos, ampliando a escalada militar no Oriente Médio. Em resposta, o Irã lançou uma nova ofensiva com mísseis contra o território israelense, elevando a tensão regional.

As informações foram divulgadas pela RT Brasil, com base em comunicados de autoridades iranianas e das Forças de Defesa de Israel (FDI). Segundo a emissora estatal iraniana IRIB, o ataque desta segunda-feira (2) integra uma ação de retaliação em curso.

De acordo com a IRIB, “foi lançada uma nova salva de mísseis do Irã contra os territórios ocupados”. A emissora também divulgou imagens que, segundo afirma, mostram “um dos mísseis” disparados pelas forças iranianas como parte da ofensiva.

Relatos indicam que, após o lançamento dos projéteis, alarmes antiaéreos foram acionados em Tel Aviv e em áreas centrais de Israel. A medida é adotada como protocolo de segurança diante da identificação de ameaças aéreas.

Em nota, as Forças de Defesa de Israel informaram que “recentemente” identificaram “mísseis lançados do Irã” em direção ao território israelense. O comunicado acrescenta que “os sistemas defensivos estão operando para interceptar a ameaça”.