Netanyahu visita região israelense atingida por mísseis iranianos

247 - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou nesta segunda-feira que “o momento de decisão para o regime em Teerã está se aproximando”, ao comentar a escalada das tensões após as agressões contra o Irã. A afirmação foi feita durante visita a Beit Shemesh, cidade atingida por um ataque com mísseis que deixou nove mortos.

O premiê lamentou as mortes e reconheceu que nem todos conseguiram se proteger. “Infelizmente, as diretrizes não salvaram a todos, pois havia pessoas fora das áreas protegidas”, afirmou. Ele expressou condolências às famílias das vítimas, desejou pronta recuperação aos feridos e garantiu que o governo dará suporte à reconstrução das residências danificadas.

Na sequência, Netanyahu abordou a ofensiva contra o Irã e detalhou os objetivos da operação. “Lançamos esta operação para remover a tentativa de renovar ameaças existenciais contra nós. Também a lançamos para criar as condições para que o povo iraniano corajoso se liberte da opressão do regime. O dia em que poderão fazê-lo está se aproximando, e estamos aproximando esse momento”, declarou.

O primeiro-ministro também elevou o tom ao comentar o papel do governo iraniano na região. “O regime no Irã pede a morte de Israel e da América. Eles ameaçam todos os povos da região. Dispararam mísseis contra muitos países da região ontem. Também dispararam contra a Europa. Se esse regime tirânico obtiver armas nucleares, ameaçará toda a humanidade”, disse.