Trump admite possibilidade de envio de tropas terrestres ao Irã "se for necessário"

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira (2) que poderá autorizar o envio de tropas terrestres ao Irã caso considere a medida indispensável. O mandatário fez a declaração em entrevista ao jornal New York Post, após os ataques e agressões iniciados por forças estadunidenses e de Israel contra o país persa neste sábado (28). As informações são do SBT News.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de emprego de forças em solo, Trump afirmou que não adota a postura tradicional de descartar previamente essa alternativa. "Não tenho receio nenhum em relação a tropas terrestres — como todo presidente diz, 'não haverá tropas terrestres'. Eu não digo isso", declarou. Em seguida, completou: "Eu digo 'provavelmente não precisamos delas' [ou] 'se forem necessárias'."

Também nesta segunda-feira (2), durante cerimônia de entrega da Medalha de Honra a militares mortos na operação chamada "Epic Fury", o presidente afirmou que o conflito poderá se estender por pelo menos cinco semanas. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, declarou que as ações militares não têm como objetivo promover uma "mudança de regime". A afirmação foi feita mesmo após as operações do fim de semana resultarem no assassinato do líder supremo do Irã, Ali Khamenei.

Ao detalhar as metas da agressão estadunidense no Oriente Médio, Trump afirmou que a ofensiva busca destruir a capacidade de mísseis do Irã, "aniquilar" a Marinha iraniana e impedir o desenvolvimento de armas nucleares pelo país. "Não vou deixar que o Irã tenha armas nucleares", reiterou o presidente.