Sobe para seis o número de militares dos EUA mortos em conflito com Irã

247 - O Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos informou nesta segunda-feira (2) que seis militares estadunidenses morreram em decorrência do conflito com o Irã no Oriente Médio. A confirmação ocorreu após a morte de um dos soldados que estava entre os feridos em um ataque iraniano contra uma base dos EUA na região. As informações são do G1.

Retaliação após bombardeios

No domingo (1), o Pentágono havia anunciado a morte de três militares dos Estados Unidos e informado que outros cinco ficaram gravemente feridos durante um contra-ataque do Irã. A ofensiva iraniana foi descrita como resposta a bombardeios realizados no sábado (28) por forças dos Estados Unidos e de Israel contra o território iraniano.

Em comunicado publicado na rede social X, o Comando Central declarou que “vários outros sofreram ferimentos leves por estilhaços e concussões e estão em processo de retorno ao serviço. As principais operações de combate continuam e nossos esforços de resposta estão em andamento”.

Militares estavam no Kuwait

De acordo com a rede de televisão NBC, os militares atingidos estavam lotados no Kuwait, país considerado um dos principais aliados dos Estados Unidos na região e que abriga diversas bases militares norte-americanas.

Escalada amplia tensão no Oriente Médio

O episódio ocorre em meio à intensificação das hostilidades envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Em paralelo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a nova liderança iraniana gostaria de retomar negociações, declaração que contrasta com a escalada militar crescente e o cenário de confrontos militares em curso.