Israel realiza ataques maciços em Beirute e intensifica guerra regional

247 - Israel realiza nesta terça-feira (3) ataques maciços contra o sul da capital do Líbano, Beirute, principalmente no subúrbio de Dahiyeh, uma área densamente povoada ligada Hezbollah, informa a Al Jazeera. Os ataques ocorrem no contexto de uma intensa escalada bélica no Oriente Médio no contexto da guerra desencadeada pelos EUA e Israel contra o Irã na região.

Os bombardeios israelenses em Dahiyeh fazem parte de uma série de ofensivas contra posições associadas ao Hezbollah no Líbano.

Segundo o Ministério da Saúde do Líbano, os ataques deixaram dezenas de mortos e mais de uma centena de feridos, contabilizando números significativos de vítimas civis e combatentes, e geraram um grande deslocamento de moradores.

Autoridades militares de Israel afirmaram que os alvos visados incluem “centros de comando e depósitos de armas”. O exército israelense também emitiu ordens de evacuação para diversas vilas e cidades no sul do Líbano, alertando moradores a se afastarem de zonas identificadas como “perigosas”.

A intensificação dos ataques levantou temores de uma escalada ainda maior do conflito que afeta toda a região do Oriente Médio, envolvendo também forças e aliados do Irã e dos Estados Unidos. Especialistas e autoridades locais ressaltam que o impacto humanitário é crescente, com milhares de civis buscando abrigo em escolas e abrigos públicos em Beirute e em outras partes do país.

O subúrbio de Dahiyeh, controlado historicamente pelo Hezbollah e frequentemente foco de confrontos, foi descrito por testemunhas como tomado por fumaça e danos generalizados em prédios e residências após as explosões. As cenas de pessoas fugindo em direção ao norte da capital ilustram o clima de apreensão e insegurança que se instala na população local.