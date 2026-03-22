Israel bombardeia a Faixa de Gaza e mata quatro pessoas, dizem autoridades palestinas

Reuters - Um ataque aéreo israelense contra um veículo da polícia no domingo matou três pessoas no campo de Nuseirat, na Faixa de Gaza central, segundo autoridades de saúde, horas depois que outra pessoa foi morta em um ataque no norte de Gaza.

Médicos e fontes policiais disseram que os três homens mortos em Nuseirat eram membros da força policial liderada pelo Hamas.

Dez pessoas também ficaram feridas no ataque, segundo os médicos.

Mais cedo no domingo, um ataque aéreo separado matou uma pessoa -- identificada como líder de um dos grupos armados do Fatah -- e feriu um número desconhecido de outras pessoas no bairro de Sheikh Radwan, no norte de Gaza.

As Forças Armadas israelenses disseram que estavam verificando os dois incidentes.

Embora os ataques israelenses em Gaza tenham diminuído nos dias após EUA e Israel terem lançado ataques contra o Irã em 28 de fevereiro, de acordo com moradores, médicos e analistas, eles começaram a aumentar novamente. Disparos israelenses mataram dezenas de palestinos desde o início dos ataques ao Irã, segundo as autoridades de saúde de Gaza.

Em Gaza, tem havido surtos regulares de violência desde que um cessar-fogo entrou em vigor em outubro, após dois anos de guerra devastadora desencadeada por ataques liderados pelo Hamas em Israel em outubro de 2023.

O Ministério da Saúde do território afirma que pelo menos 680 pessoas foram mortas por fogo israelense desde o cessar-fogo de outubro. Israel disse que quatro soldados foram mortos por militantes em Gaza no mesmo período.

Israel e Hamas têm trocado acusações por violações da trégua.

(Por Nidal al-Mughrabi; reportagem adicional de Steven Scheer)