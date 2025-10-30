Israel confirma ataque no sul do Líbano contra suposta infraestrutura do Hezbollah

247 - O exército de Israel confirmou, nesta quinta-feira (30), a realização de uma operação militar na cidade de Blida, no sul do Líbano, com o objetivo de destruir o que classificam como “infraestrutura do Hezbollah”. A informação foi divulgada pelo The Times of Israel, que cita fontes oficiais do exército israelense.

De acordo com o jornal, a incursão ocorreu durante a noite e teria resultado em um tiroteio. As forças israelenses relataram que identificaram um “suspeito” dentro de um prédio, apontado pela mídia libanesa como a prefeitura de Blida, e iniciaram um “procedimento de prisão”. Segundo comunicado do exército sionista, “assim que uma ameaça imediata aos soldados foi identificada, [as tropas] abriram fogo para eliminar a ameaça, e um impacto foi confirmado”.

Em nota, o exército invasor de Israel sustentou que o edifício municipal vinha sendo utilizado recentemente pelo Hezbollah para “atividades terroristas sob o pretexto de infraestrutura civil”, declarou o comunicado militar.