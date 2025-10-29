Irã exige fim imediato dos ataques israelenses em Gaza e no Líbano

247 - O governo do Irã afirmou que os recentes ataques realizados por Israel em Gaza e no sul do Líbano violam o cessar-fogo vigente e exigiu uma intervenção imediata dos mediadores para conter a “agressão sistemática”, informa o canal Hispan TV.

Segundo a emissora, o país acusa Israel de romper o cessar-fogo e levar a cabo uma série de ataques em Gaza, nos quais “pelo menos 37 civis foram mortos e outros 50 ficaram feridos”. Em paralelo, afirma que o Irã instou os mediadores internacionais a assumirem um papel de controle sobre o “regime sionista”.

Em nota oficial, o Ministério das Relações Exteriores iraniano denunciou que as ofensivas israelenses em Gaza e no Líbano configuram “violações flagrantes” de normas internacionais, exigindo que os intervenientes que negociaram o pacto de trégua pressionem Israel a interromper imediatamente as operações militares. A mensagem aponta para o papel de nações árabes e organizações regionais que poderiam “restabelecer a moderação” antes que o conflito se amplie.