Irã exige fim imediato dos ataques israelenses em Gaza e no Líbano
O país persa condena a retomada das ofensivas israelenses e apela à ação dos mediadores regionais
247 - O governo do Irã afirmou que os recentes ataques realizados por Israel em Gaza e no sul do Líbano violam o cessar-fogo vigente e exigiu uma intervenção imediata dos mediadores para conter a “agressão sistemática”, informa o canal Hispan TV.
Segundo a emissora, o país acusa Israel de romper o cessar-fogo e levar a cabo uma série de ataques em Gaza, nos quais “pelo menos 37 civis foram mortos e outros 50 ficaram feridos”. Em paralelo, afirma que o Irã instou os mediadores internacionais a assumirem um papel de controle sobre o “regime sionista”.