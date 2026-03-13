Israel diz ter atingido ponte sobre o rio Litani, ponto estratégico do sul do Líbano

247 - O Exército de Israel afirmou ter realizado um ataque contra uma ponte que atravessa o rio Litani, no sul do Líbano. Segundo os militares israelenses, a estrutura atingida é a ponte de Zrariyeh, localizada em uma área considerada estratégica na região fronteiriça entre os dois países.

De acordo com informações divulgadas pela rede Al Jazeera, as forças israelenses alegam que integrantes do Hezbollah utilizavam a ponte como um ponto central de passagem. Ainda segundo o comunicado militar citado pela emissora, o grupo também teria instalado recentemente lançadores de foguetes nas proximidades da estrutura.

A ponte de Zrariyeh atravessa o rio Litani, o maior curso de água do sul do Líbano. A região tem importância estratégica tanto para a mobilidade civil quanto para movimentações militares, especialmente em meio à tensão recorrente entre Israel e o Hezbollah, movimento político e militar libanês que exerce forte influência no sul do país.

Nos últimos anos, a área ao sul do rio Litani tornou-se uma das zonas mais sensíveis da fronteira entre Israel e Líbano. A presença do Hezbollah nessa região é frequentemente apontada por Israel como motivo de preocupação em termos de segurança. O grupo, por sua vez, afirma atuar em defesa do território libanês diante de ameaças externas.

Segundo a versão apresentada pelo Exército israelense, a ponte teria sido usada pelo Hezbollah como “uma travessia central” para deslocamentos. A mesma declaração sustenta que lançadores foram posicionados recentemente nas imediações da estrutura, o que teria motivado o ataque.

O rio Litani possui grande relevância geográfica e política no contexto do conflito entre Israel e o Hezbollah. Desde a guerra de 2006, a área ao sul do rio está formalmente sob supervisão da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL), que atua para monitorar o cessar-fogo e reduzir tensões ao longo da chamada Linha Azul, a fronteira de fato entre os dois países.

Apesar da presença da força internacional, confrontos esporádicos, ataques e trocas de acusações continuam a ocorrer na região. Israel frequentemente afirma que o Hezbollah mantém infraestrutura militar e posições de lançamento de foguetes no sul do Líbano, o que o grupo nega ou enquadra como parte de sua estratégia de resistência.

O ataque relatado à ponte de Zrariyeh ocorre em meio a um cenário regional marcado por forte instabilidade e episódios recorrentes de escalada militar na fronteira israelo-libanesa. Até o momento, não foram divulgados detalhes adicionais sobre danos à infraestrutura ou eventuais vítimas decorrentes da operação mencionada pelo Exército israelense.