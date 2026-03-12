Ataques israelenses deixam mortos perto de Beirute e intensificam guerra contra o Líbano

247 - Ataques aéreos israelenses atingiram regiões próximas à capital do Líbano e deixaram novos mortos, ampliando a escalada da guerra entre Israel e o Hezbollah. Um bombardeio em Aramoun, cidade localizada nas colinas cerca de 10 quilômetros ao sul de Beirute, matou três pessoas e feriu uma criança, segundo informações iniciais divulgadas pelo Ministério da Saúde libanês.

A rede Al Jazeera relatou que o balanço divulgado pelas autoridades de saúde foi classificado como “não final”, indicando que o número de vítimas pode aumentar à medida que as equipes de resgate avançam nas buscas. De acordo com a agência National News Agency, o ataque atingiu uma área residencial da cidade, situada nos arredores da capital.

O mesmo relatório também menciona outro bombardeio israelense na região costeira de Ramlet al-Baida, em Beirute. Nesse ataque, ao menos oito pessoas morreram e outras 31 ficaram feridas, de acordo com o Ministério da Saúde do Líbano.

Escalada militar em torno de Beirute

Os novos bombardeios ocorrem em meio a uma intensificação da ofensiva israelense contra alvos ligados ao Hezbollah no Líbano. Nos últimos dias, aviões de guerra de Israel realizaram ataques em bairros da capital e em áreas do sul do país, enquanto o grupo libanês respondeu com disparos de foguetes e drones contra o território israelense.

A escalada foi desencadeada no início de março, quando o Hezbollah lançou ataques contra Israel após operações militares dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Em resposta, Israel ampliou sua campanha aérea e passou a atingir posições consideradas estratégicas do grupo no Líbano, incluindo áreas densamente povoadas de Beirute.

Segundo reportagens internacionais, o confronto atual representa uma das fases mais intensas da guerra recente entre Israel e o Hezbollah. O grupo libanês disparou grandes quantidades de foguetes e drones contra cidades israelenses, enquanto o Exército israelense intensificou os bombardeios e mobilizou tropas adicionais para a fronteira norte, sinalizando a possibilidade de operações terrestres.

Impacto humanitário crescente

O conflito já provocou um impacto humanitário significativo no Líbano. Autoridades locais e organizações internacionais relatam centenas de mortos e deslocamentos em massa de civis desde o início das operações militares. Estimativas recentes apontam que mais de 600 pessoas morreram e centenas de milhares foram forçadas a deixar suas casas devido aos ataques aéreos israelenses.

Além das vítimas diretas dos bombardeios, a infraestrutura urbana também tem sido afetada. Bairros inteiros da capital e de regiões do sul do país sofreram destruição parcial ou total, enquanto hospitais e serviços de emergência enfrentam pressão crescente para atender o número de feridos.

Conflito se insere em crise regional

A guerra de Israel contra o Líbano ocorre no contexto de um conflito regional mais amplo envolvendo Israel, Irã e aliados de ambos os lados. Analistas apontam que a expansão das hostilidades no Líbano aumenta o risco de um confronto de maior escala no Oriente Médio.

Nos últimos dias, ataques e contra-ataques também foram registrados em outras partes da região, incluindo bombardeios em cidades israelenses e operações militares contra alvos associados ao Irã. A continuidade dessas ações mantém o cenário de instabilidade e levanta preocupações internacionais sobre a possibilidade de uma escalada ainda maior da guerra no Oriente Médio.