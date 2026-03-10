Israel avança sobre o Líbano com ataques terrestres

247 - As Forças de Defesa de Israel (IDF) informaram nesta terça-feira (10) que realizaram o que classificaram como “ataques direcionados” no sul do Líbano, em meio a sinais de que o país pode ampliar sua atuação terrestre na região. Segundo os militares israelenses, um tanque abriu fogo contra um prédio próximo a um dos locais das incursões após soldados supostamente observarem militantes entrando na estrutura.

A informação foi divulgada em meio ao aumento das tensões na fronteira entre Israel e o Líbano e foi noticiada pela CNN. A reportagem indica que o governo israelense avalia a possibilidade de aprofundar suas operações militares no território libanês, ampliando a presença de tropas na região.

No sábado (7), as Forças de Defesa de Israel anunciaram a primeira incursão de comandos em território libanês. A operação ocorreu na localidade de Nabi Chit e, de acordo com o Ministério da Saúde do Líbano, deixou 41 mortos. Segundo os militares israelenses, a missão tinha como objetivo localizar os restos mortais do navegador Ron Arad, militar israelense desaparecido há décadas.

As autoridades militares libanesas afirmaram que a incursão envolveu quatro helicópteros israelenses e foi acompanhada por um “bombardeio intenso e generalizado” na área da operação.

Na madrugada de segunda-feira (9), Israel anunciou uma segunda incursão no sul do Líbano. Conforme as Forças de Defesa de Israel, a ação teve como alvo militantes do Hezbollah e infraestrutura ligada ao grupo na região.

Em comunicado, os militares israelenses afirmaram: “Esta operação faz parte do esforço para fortalecer ainda mais as posições defensivas avançadas, a fim de proporcionar uma camada adicional de proteção aos moradores do norte de Israel”.

A CNN também informou que Israel considera intensificar sua atuação militar no sul do Líbano. Desde o acordo de cessar-fogo firmado em novembro de 2024, Israel mantém cinco posições militares na região.

Na semana passada, as Forças de Defesa de Israel anunciaram a tomada de várias outras posições no sul do Líbano. Segundo os militares, a ampliação da presença ocorreu em resposta ao lançamento de projéteis pelo Hezbollah em 2 de março.