Israel jamais deixará Gaza e cogita retomada de assentamentos, afirma ministro da Defesa

247 - O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, provocou forte controvérsia ao declarar que o país “jamais” deixará a Faixa de Gaza e ao mencionar a possibilidade de restabelecer assentamentos israelenses no território palestino, abandonados em 2005.

As falas, feitas durante um evento oficial, repercutiram negativamente no cenário político interno e internacional.Segundo a emissora RT, as declarações ocorreram durante uma cerimônia que marcou a inauguração de 1.200 novas unidades habitacionais no assentamento de Beit El. No discurso, Katz afirmou de forma categórica: “Estamos em pleno território de Gaza e nunca sairemos de Gaza, isso jamais acontecerá.” Em seguida, acrescentou: “Quando chegar a hora, se Deus quiser, estabeleceremos postos avançados do Nahal no norte de Gaza, no lugar das comunidades que foram desalojadas.”

Os postos avançados do Nahal, citados pelo ministro, são estruturas de caráter militar-agrícola criadas por Israel ao longo da segunda metade do século XX, tanto dentro de seu território quanto em áreas ocupadas. Historicamente, muitos desses postos acabaram se transformando em assentamentos civis permanentes, considerados ilegais pelo direito internacional quando instalados em territórios ocupados.

As falas de Katz destoam da posição pública do pr´roprioi governo israelense, nega planos de reocupar a Faixa de Gaza. Além disso, entram em conflito direto com o plano de paz mediado pelos Estados Unidos, liderado pelo atual presidente dos EUA, Donald Trump. O acordo prevê uma retirada gradual das forças israelenses do enclave palestino e estabelece de forma explícita que “Israel não ocupará nem anexará Gaza.”

A repercussão foi imediata. Críticos acusaram o ministro da Defesa de adotar uma retórica incendiária em um momento sensível para a segurança nacional e de desconsiderar compromissos diplomáticos assumidos por Israel. O ex-chefe do Estado-Maior Gadi Eisenkot se manifestou publicamente na rede social X, afirmando: “Enquanto o governo vota com uma mão a favor do plano de Trump, com a outra vende fábulas sobre núcleos de assentamentos isolados na Faixa de Gaza.”

Diante da reação negativa, o gabinete de Israel Katz divulgou uma nota tentando conter a crise. O comunicado afirmou que “o governo não tem intenção de estabelecer assentamentos na Faixa de Gaza” e destacou que as declarações do ministro foram feitas “exclusivamente em um contexto de segurança.” A tentativa de esclarecimento, no entanto, não eliminou as tensões geradas pelas falas, que seguem sendo vistas como um fator de instabilidade em meio à frágil trégua no conflito.