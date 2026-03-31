Israel ordena evacuação de vilarejos no vale do Bekaa, no Líbano

247 - Israel ordena a evacuação de vilarejos no vale do Bekaa, no Líbano, em meio à preparação para possíveis operações militares e ao agravamento de uma crise humanitária marcada pelo deslocamento em massa da população civil. A medida amplia a pressão sobre comunidades já afetadas pela falta de abrigo no país.

As informações foram divulgadas pela Al Jazeera, que reportou a emissão de alertas de evacuação pelo Exército israelense para moradores de seis vilarejos na região oeste do Bekaa. Trata-se do primeiro aviso desse tipo direcionado especificamente a essas áreas.

Segundo as forças militares de Israel, a decisão foi motivada por atividades atribuídas a combatentes na região, embora não tenham sido fornecidos detalhes adicionais sobre a natureza dessas ações. Os moradores foram orientados a deixar suas casas antes do início de possíveis ofensivas.

O contexto é de uma crise humanitária crescente no Líbano. De acordo com dados citados pela emissora, mais de 1,2 milhão de civis libaneses já foram forçados a abandonar suas residências desde o início da escalada de violência.

Organizações de direitos humanos têm manifestado preocupação com as ordens de deslocamento emitidas por Israel. Essas entidades alertam que muitas famílias não têm para onde ir, já que abrigos no país estão lotados, agravando ainda mais a situação dos deslocados internos.

A ampliação das evacuações no Bekaa indica uma possível intensificação das operações militares na região, enquanto aumenta a pressão internacional por medidas que garantam a proteção da população civil em meio ao conflito.