Israel promete responder a "violação" do cessar-fogo em Gaza

24 Dez (Reuters) - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quarta-feira que Israel vai retaliar, após um oficial militar israelense ter sido ferido por uma explosão em Gaza, enquanto o Hamas negou a responsabilidade, sugerindo que o dispositivo explosivo era uma herança do conflito.

Em um discurso durante cerimônia de formatura de pilotos da Força Aérea, Netanyahu mencionou o incidente em Rafah, parte da Faixa de Gaza onde as forças israelenses ainda operam, e disse que o Hamas deixou claro que não tinha planos de se desarmar, conforme previsto no acordo de cessar-fogo de outubro.

"Israel responderá de acordo", disse ele.

As Forças Armadas de Israel informaram anteriormente que um dispositivo explosivo havia atingido um veículo militar na região de Rafah e que um oficial havia sofrido ferimentos leves.

O Hamas afirmou que o incidente ocorreu em uma área sob controle total das forças armadas israelenses e que já havia alertado sobre a presença de explosivos na região e em outros locais desde o início da guerra. O grupo reiterou o compromisso com o cessar-fogo de 10 de outubro.

