Israel realiza intensos bombardeios no sul do Líbano

247 - Israel ampliou os bombardeios no sul do Líbano, com ataques registrados em cidades dos distritos de Nabatieh e Tiro, além de Mashgara, no Vale do Bekaa ocidental, as informações são da Al Jazeera.

De acordo com a Agência Nacional de Notícias do Líbano, as localidades de Arnoun, Yohmor al-Shaqif, Zawtar al-Sharqiyah e Mayfadoun foram alvo de intenso bombardeio de artilharia por forças israelenses. Os ataques também alcançaram as proximidades do Castelo de Beaufort, no distrito de Nabatieh, uma área historicamente estratégica no sul libanês.

Ataques desde a madrugada

Mayfadoun também foi atingida por uma série de ataques aéreos israelenses desde o amanhecer. No distrito de Tiro, as localidades de Shahour e Srifa passaram a ser alvo de bombardeios, em meio à ampliação das ações militares em diferentes pontos do sul do país.

Os relatos indicam uma sequência de ataques em ondas contra áreas de Tiro e Nabatieh, além de Mashgara, no Vale do Bekaa ocidental, na segunda-feira. A ofensiva ampliou o alcance dos bombardeios israelenses para além das localidades mais próximas da fronteira, atingindo diferentes regiões do território libanês.

Novos alvos no sul libanês

Equipes da Al Jazeera em campo também relataram um ataque aéreo contra as cidades de Kawthariyat al-Ruz, Sarafina, Kafr e Majdal Selem. As informações apontam para uma intensificação simultânea de ataques de artilharia e ações aéreas em várias localidades do sul do Líbano.

A escalada ocorre em meio a novos registros de bombardeios contra áreas civis e cidades do sul libanês, com relatos concentrados especialmente nos distritos de Nabatieh e Tiro. Até o momento, as informações disponíveis destacam a amplitude dos ataques israelenses e a multiplicidade de localidades atingidas.