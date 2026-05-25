Netanyahu afirma que Israel ampliará ofensiva contra o Hezbollah no Líbano

Reuters - Israel vai intensificar os ataques contra o Hezbollah no Líbano, disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, nesta segunda-feira, enquanto uma autoridade dos Estados Unidos afirmou que o grupo ignorou avisos para interromper os disparos contra Israel em um conflito que pode ameaçar as negociações entre os EUA e o Irã.

Israel e Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã, continuaram a se atacar, apesar da trégua de 16 de abril, que visava interromper o mais mortal desdobramento da guerra conjunta entre EUA e Israel contra o Irã. Teerã exigiu a interrupção dos ataques israelenses no Líbano como condição para as negociações com os EUA.

Enquanto norte-americanos e iranianos pareciam se aproximar de um possível acordo no domingo, Netanyahu disse que ele e o presidente dos EUA, Donald Trump, concordaram em um telefonema que Israel manteria o direito de confrontar ameaças identificadas em todas as frentes, incluindo o Líbano.

Netanyahu reiterou a mensagem nesta segunda-feira, dizendo em um vídeo divulgado no Telegram: "Estamos em guerra contra o Hezbollah e intensificaremos nossos ataques."

Segundo ele, as Forças Armadas de Israel não estão "tirando o pé do acelerador".

"Pelo contrário, eu disse para pisar ainda mais no acelerador."

Não houve comentário imediato do Hezbollah ou de autoridades libanesas.

Subúrbios de Beirute

As Forças Armadas de Israel permaneceram posicionadas em uma ampla faixa do sul do Líbano desde a trégua de 16 de abril, com sua força aérea atacando o que descreve como posições do Hezbollah e suas forças terrestres, demolindo cidades onde, segundo o governo, o grupo exerce domínio.

O Hezbollah disparou drones explosivos contra tropas israelenses e contra cidades no norte de Israel, matando pelo menos 11 soldados desde a trégua, segundo o Exército. Pelo menos 608 pessoas no Líbano foram mortas em ataques israelenses durante o mesmo período, de acordo com a Organização Mundial da Saúde(OMS). O Hezbollah não divulgou números sobre seus mortos de guerra.

Temendo um novo ataque israelense a Beirute, que sofreu semanas de bombardeios pesados antes da trégua de 16 de abril, moradores começaram a fugir dos subúrbios ao sul da cidade nesta segunda-feira, após a divulgação da mensagem de vídeo de Netanyahu, disseram fontes de segurança libanesas.

Israel considera os subúrbios ao sul da capital libanesa como um reduto do Hezbollah. Exceto por um ataque que teve como alvo um comandante do Hezbollah na área no início deste mês, não houve ataques a Beirute ou aos seus arredores desde a trégua de 16 de abril.

(Reportagem de Steven Scheer e Rami Ayyub em Jerusalém, Maya Gebeily em Beirute)