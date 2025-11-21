Israel realiza maior ataque desde o cessar-fogo e mata 33 civis em Gaza

247 - Os ataques aéreos conduzidos pelo Exército de Israel deixaram ao menos 33 mortos em diferentes regiões da Faixa de Gaza, na ofensiva mais violenta desde a assinatura do acordo de cessar-fogo, em outubro.

Israel justificou a agressão afirmando que suas forças atacaram alvos do Hamas em Gaza depois que membros do grupo palestino abrirem fogo contra suas tropas. Nenhum militar israelense ficou ferido. O Hamas negou qualquer participação nesse ataque.

Na agressão, segundo autoridades do principal hospital de Khan Younis, 17 corpos chegaram à unidade, entre as vítimas, estavam cinco mulheres e cinco crianças.

Já na Cidade de Gaza, outros 16 palestinos morreram em bombardeios, incluindo sete crianças e três mulheres.

O Hamas afirma que mais de 300 palestinos foram mortos desde o acordo de cessar-fogo, mediado por Estados Unidos, Egito, Catar e Turquia em 10 de outubro.

Na segunda-feira (17), o Conselho de Segurança da ONU aprovou o plano de paz apresentado pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltado à reconstrução de Gaza e à estabilização do cessar-fogo. A resolução teve 13 votos favoráveis e duas abstenções (China e Rússia), sem vetos.

O texto autoriza a entrada de uma força internacional de estabilização com mandato até o fim de 2027. Essa missão será responsável por supervisionar fronteiras, garantir segurança, coordenar ajuda humanitária e conduzir o processo de desmilitarização do território palestino.