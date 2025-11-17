TV 247 logo
      Grupo de direitos humanos cita 98 mortes de palestinos presos por Israel durante guerra de Gaza

      Relatório aponta padrão de "abuso severo", incluindo ferimentos na cabeça, sangramento interno, costelas quebradas e desnutrição extrema

      Soldados israelenses ao lado de um caminhão lotado de detidos palestinos sem camisa na Faixa de Gaza 08/12/2023 REUTERS/Yossi Zeliger (Foto: YOSSI ZELIGER)

      Reuters - Pelo menos 98 palestinos morreram sob custódia israelense desde o início da guerra de Gaza em outubro de 2023, disse um grupo de direitos humanos nesta segunda-feira, alegando tortura e negligência médica e pedindo uma investigação internacional.

      Um relatório da organização Médicos pelos Direitos Humanos – Israel (PHRI, na sigla em inglês), intitulado "Sentença de morte para palestinos sob custódia", afirma que pelo menos 46 morreram nas instalações do Serviço Prisional de Israel e 52, todos da Faixa de Gaza, morreram sob custódia militar.

      O tratamento persistiu apesar do cessar-fogo em Gaza declarado no mês passado, segundo o relatório. O grupo, fundado por médicos israelenses, descreveu o número de mortos como sem precedentes e disse que o número real pode ser maior.

      O PHRI disse que as descobertas iniciais post-mortem e os testemunhos apontaram para um padrão de abuso severo, incluindo ferimentos na cabeça, sangramento interno e costelas quebradas, além de desnutrição extrema e negação de cuidados vitais.

      A conclusão do relatório pede uma investigação internacional independente para descobrir as causas das mortes e garantir que os envolvidos sejam responsabilizados.

      Um porta-voz do Exército israelense disse que as detenções estão em conformidade com as leis israelenses e internacionais. Sem deixar de reconhecer as mortes de detentos, algumas decorrentes de doenças ou ferimentos anteriores, afirmou que cada caso foi investigado pela polícia militar.

      Um porta-voz do Serviço Prisional de Israel disse que opera sob supervisão legal, garante os direitos dos detentos e investiga todas as mortes sob custódia. O serviço nega o tratamento alegado e disse não ter conhecimento dos incidentes. Também observou a recente cooperação com o Comitê das Nações Unidas contra a Tortura.

      As Nações Unidas e grupos de defesa dos direitos humanos têm repetidamente levantado preocupações sobre as condições dos palestinos detidos desde o ataque liderado pelo Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a mais recente guerra em Gaza, onde um cessar-fogo foi alcançado no mês passado.

