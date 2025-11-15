Por telefone, Putin e Netanyahu discutem cessar-fogo em Gaza

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, manteve neste sábado (15) uma conversa telefônica com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Segundo comunicado oficial divulgado pelo Kremlin, ambos realizaram um amplo intercâmbio de avaliações sobre a escalada de tensões no Oriente Médio. As informações são da RT Brasil.

A ligação abordou principalmente os desdobramentos na Faixa de Gaza, tema central do diálogo. Putin e Netanyahu discutiram o andamento das negociações para um possível cessar-fogo, além de tratativas relacionadas a eventuais acordos de troca de pessoas detidas, em meio ao agravamento humanitário e às pressões internacionais por uma trégua sustentável.

Outro aspecto relevante da conversa foi o cenário em torno do programa nuclear do Irã. Os dois líderes examinaram o atual estado das disputas envolvendo Teerã, bem como iniciativas de não proliferação e questões ligadas à dinâmica regional, marcada por rivalidades estratégicas e movimentações diplomáticas sensíveis.

A situação na Síria também esteve na pauta. O Kremlin informou que Putin e Netanyahu discutiram a necessidade de ampliar a cooperação entre Rússia e Israel para favorecer a estabilização do território sírio. Ambos os países mantêm interesses operacionais no país e buscam evitar escaladas que ameacem a segurança regional.