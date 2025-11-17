Centenas de palestinos são levados para a África do Sul em voos fretados por empresa obscura

247 - Nas últimas semanas, voos fretados por uma empresa obscura chamada Al-Majd Europe transportaram mais de 300 palestinos de Gaza para a África do Sul, com passageiros pagando cerca de US$ 2.000 por assento para deixar a região em meio ao conflito contínuo, informou a agência Sputnik.

As autoridades sul-africanas, desconfiadas de possível coordenação israelense e de motivações relacionadas a limpeza étnica, estão investigando as chegadas e já recusaram novos voos desse tipo.

As Nações Unidas pedem uma investigação sobre relatos de que palestinos foram transportados de Gaza para o país sem a documentação necessária, afirmou nesta segunda-feira (17) o porta-voz Stephane Dujarric, de acordo com a agência.

“O incidente é extremamente estranho”, disse Dujarric durante uma coletiva. “Entendo que os sul-africanos já iniciaram uma investigação; é preciso chegar ao fundo disso.”

Ninguém deve ser forçado a embarcar em um avião e ser enviado para algum lugar sem aprovação, acrescentou.