Maduro questiona EUA: "Queremos outra Gaza na América do Sul?"

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fez nesta sexta-feira (14) um chamamento direto ao povo dos Estados Unidos, em meio a tensões crescentes entre Caracas e Washington, afirmando que a maioria dos norte-americanos “não quer guerra” e questionando se o presidente Donald Trump quer criar “outra Gaza” — em referência ao genocídio promovido por Israel com apoio dos EUA contra a população palestina na Faixa de Gaza.

Durante um encontro de juristas em defesa do direito internacional, que reúne cerca de 100 especialistas de 34 países na capital venezuelana, Maduro afirmou que:

“A imensa maioria do povo estadunidense não quer guerra no mundo e menos pessoas ainda querem uma guerra na América”. “Eu digo ao povo dos EUA também: a humanidade já está sofrendo bastante dor com o genocídio em Gaza, já não há povo no mundo que não qualifique o que sucede em Gaza como genocídio (…) Queremos outra Gaza agora na América do Sul? O que diz o povo dos EUA?”

O líder venezuelano posicionou-se criticamente frente à atuação do governo dos Estados Unidos, sugerindo que as ações militares e ameaças provenientes de Washington colocam em risco a estabilidade da região latino-americana e caribenha.

Maduro participa do evento em Caracas que debate o papel do direito internacional em prevenir agressões entre Estados e proteger povos vulneráveis. Ele aproveitou para recordar que a Alemanha nazista, no século passado, desrespeitou pactos multilaterais antes de desencadear uma guerra global.