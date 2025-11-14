Maduro convoca rebelião contra o imperialismo e alerta para risco de guerra

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, conclamou, nesta sexta-feira (14), os países da América Latina e do Caribe a se manterem em rebeldia contra o que chamou de “governança imperial dos EUA” e sua tentativa de “trazer uma guerra” para a região.

“Temos que cultivar a consciência e a rebeldia permanente dos povos. Se todos nos rebelarmos contra o império do mal e os nazis, quem poderá contra nós?”, afirmou o mandatário durante um encontro com juristas especializados em direito internacional, realizado em Caracas. “Se todos os povos conscientes desta América nos rebelarmos contra o imperialismo e seu intento de trazer guerra, ninguém poderá contra nós. Never, never, never”, completou.

O discurso foi feito no contexto de uma discussão sobre o papel do direito internacional na preservação da paz mundial. Maduro citou a ascensão do nazifascismo como exemplo histórico de como o desrespeito a pactos multilaterais pode ter consequências devastadoras.

“O primeiro que fez o nazifascismo, quando surgiu na Europa — o primeiro que fez Hitler — foi começar a burlar os pactos iniciadores do direito internacional”, declarou. Segundo ele, a imposição da supremacia alemã sobre outras nações se sustentou em uma retórica de “excepcionalidade jurídica internacional”, que ignorava limitações impostas pela ordem global então vigente.

[Com informações da RT en Español]