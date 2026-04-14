Itália suspende acordo de defesa com Israel

247 - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, anunciou nesta terça-feira (14) a suspensão da renovação automática do acordo de defesa com Israel, em uma decisão que interrompe a cooperação bilateral envolvendo intercâmbio de equipamentos militares e pesquisas tecnológicas. A medida ocorre em meio ao agravamento da situação no Oriente Médio.

Meloni comunicou a decisão durante uma visita a um festival de vinhos em Verona, destacando que a medida ocorre “em consideração à situação atual”.

O acordo bilateral, estabelecido por meio de um Memorando de Entendimento assinado em 2003 durante o governo de Silvio Berlusconi, previa cooperação nas áreas de defesa e pesquisa científica. Ratificado pelo Parlamento italiano em 2005, o instrumento vinha sendo renovado automaticamente a cada cinco anos até a decisão atual.

A suspensão ocorre em um contexto de intensificação das críticas internas ao posicionamento do governo italiano em relação à guerra. Desde os ataques de 7 de outubro de 2023, atribuídos ao Hamas, manifestações têm ocorrido em diversas cidades italianas, com protestos denunciando a atuação de Israel no conflito.

Nos últimos meses, a própria Meloni já havia sinalizado uma postura mais crítica. Em setembro, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, a premiê declarou apoio a algumas sanções da União Europeia contra Israel, afirmando que as ações do país haviam ultrapassado limites ao “violar normas humanitárias, causando um massacre de civis”.

Outro episódio que evidencia o distanciamento italiano ocorreu durante os ataques de Estados Unidos e Israel ao Irã. De acordo com informações da imprensa italiana e de uma fonte do Ministério da Defesa, o país não autorizou o pouso, em sua base de Sigonella, de algumas aeronaves americanas destinadas a missões de combate no Oriente Médio.