Jacarta é agora a cidade mais populosa do mundo

247 - A capital da Indonésia, Jacarta, é atualmente a cidade mais populosa do planeta, com cerca de 42 milhões de habitantes em sua região metropolitana. O número corresponde à população da Grande Jacarta, uma aglomeração urbana que extrapola fronteiras administrativas e se baseia em critérios de continuidade geográfica e densidade populacional do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (UNDESA).

Segundo o jornal Kompas, a metodologia utilizada pelo UNDESA se concentra na forma como a cidade se expandiu, formando um imenso tapete urbano que conecta Jacarta a diversas cidades vizinhas. É essa área contínua que, somada, atinge a marca de 42 milhões de pessoas.

Na lista global, Jacarta é seguida por Daca, capital de Bangladesh, com 36,6 milhões de habitantes em sua aglomeração urbana. A capital indonésia passou do segundo lugar para o primeiro, desbancando Tóquio, capital do Japão, que havia sido apontada como a maior cidade do mundo na avaliação anterior da ONU.

Com uma população de 32 milhões de pessoas em sua região metropolitana, Cairo, no Egito, é a única cidade fora da Ásia a aparecer entre as dez maiores do mundo, segundo o levantamento. São Paulo, no Brasil, com 18,9 milhões de habitantes, aparece como a maior cidade das Américas. Lagos, na Nigéria, também se destaca pelo crescimento acelerado e já é considerada a maior cidade da África Subsaariana.

Os dados do UNDESA reforçam uma tendência clara: o centro de gravidade urbano do planeta está firmemente concentrado na Ásia e, cada vez mais, em grandes megacidades de países em desenvolvimento.

As outras cidades asiáticas no top 10 são: Nova Délhi, Índia (30,2 milhões); Xangai, China (29,6 milhões); Guangzhou, China (27,6 milhões); Manila, Filipinas (24,7 milhões); Calcutá, Índia (22,5 milhões); e Seul, Coreia do Sul (22,5 milhões).