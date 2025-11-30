Ásia em alerta: tempestades deixam centenas de mortos e afetam mais de 4 milhões de pessoas

JACARTA/BANGKOK, 30 Nov (Reuters) - O número de mortos em decorrência de enchentes e deslizamentos de terra causados por chuvas torrenciais em três países do Sudeste Asiático aumentou para mais de 600, informaram autoridades neste domingo, enquanto os esforços de socorro para dezenas de milhares de pessoas desabrigadas continuavam no fim de semana.

A Indonésia, a Malásia e a Tailândia enfrentaram uma devastação em grande escala depois que uma rara tempestade tropical se formou no Estreito de Malaca, provocando fortes chuvas e rajadas de vento durante uma semana. Foram registrados 435 mortos na Indonésia, 170 na Tailândia e três mortes na Malásia.

As autoridades de resgate e socorro nos países do sudeste asiático ainda estavam tentando acessar muitas áreas atingidas pelas enchentes neste domingo, mesmo quando as águas das enchentes recuaram e dezenas de milhares de pessoas foram retiradas nos três países.

Mais de 4 milhões de pessoas foram afetadas - quase 3 milhões no sul da Tailândia e 1,1 milhão no oeste da Indonésia, de acordo com estatísticas oficiais.

Separadamente, do outro lado da Baía de Bengala, outras 153 pessoas foram mortas por um ciclone na ilha de Sri Lanka, segundo as autoridades, com outras 191 pessoas desaparecidas e mais de meio milhão de pessoas afetadas em todo o país.

(Reportagem de Dewi Kurniawati em Jacarta; Willy Kurniawan em Palembayan, Indonésia; Aidil Ichlas em Padang, Indonésia; Panarat Thepgumpanat em Bangcoc; e Danial Azhar em Kuala Lumpur)

