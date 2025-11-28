Mortes em enchentes no Sudeste Asiático chegam a 321

(Reuters) - O número de mortos em decorrência de enchentes em grandes áreas do Sudeste Asiático subiu para pelo menos 321 na sexta-feira, com as autoridades trabalhando para resgatar cidadãos isolados, restaurar a energia e as comunicações e coordenar os esforços de recuperação à medida que as águas começam a baixar.

Grande parte de Indonésia, Malásia e Tailândia foi atingida por chuvas torrenciais causadas por ciclones durante uma semana, com a formação de uma rara tempestade tropical no Estreito de Malaca.

Outras 46 pessoas foram mortas por um ciclone no Sri Lanka, país insular do sul da Ásia, segundo as autoridades.

Na ilha de Sumatra, na Indonésia, gravemente atingida, 174 pessoas morreram na sexta-feira, disse Suharyanto, chefe da agência de mitigação de desastres da Indonésia, em uma coletiva de imprensa.

Embora a chuva tenha parado, 79 pessoas ainda estavam desaparecidas e milhares de famílias foram desalojadas, acrescentou.

Os moradores da região de Padang Pariaman, em Sumatra, onde 22 pessoas morreram, tiveram que lidar com níveis de água de pelo menos 1 metro de altura, e ainda não haviam sido alcançados pela equipe de busca e resgate na sexta-feira.

"Estamos ficando sem suprimentos e alimentos", afirmou Muhammad Rais, um morador de 40 anos que foi forçado a se mudar para o segundo andar de sua casa na quinta-feira para escapar da rápida elevação das águas.

Na cidade de Batang Toru, no norte de Sumatra, os moradores enterraram na sexta-feira sete vítimas não reclamadas em uma vala comum. Os corpos em decomposição, embrulhados em plástico preto, foram retirados da traseira de um caminhão e levados para um amplo terreno, enquanto os espectadores tapavam o nariz.

As comunicações continuavam interrompidas em algumas partes da ilha, e as autoridades estavam trabalhando para restaurar a energia e limpar as estradas que foram bloqueadas pelos destroços do deslizamento de terra, disse Abdul Muhari, porta-voz da agência nacional de mitigação de desastres da Indonésia.

A Indonésia continuaria a transportar ajuda aérea e socorristas para as áreas atingidas na sexta-feira, acrescentou.

O governo tailandês informou que 145 pessoas foram mortas pelas enchentes em oito províncias do sul do país. O governo disse que um total de mais de 3,5 milhões de pessoas foram afetadas.

Na vizinha Malásia, onde duas pessoas foram confirmadas como mortas, a tempestade tropical Senyar atingiu a costa por volta da meia-noite e, desde então, enfraqueceu. As autoridades meteorológicas ainda estão se preparando para chuvas e ventos fortes, e alertaram que mares agitados podem representar riscos para pequenas embarcações.

(Reportagem de Stanley Wisianto e Ananda Teresia em Jacarta, Aidil Ichlas em Padang Pariaman, Yudhistira em Batang Toru, Danial Azhar em Kuala Lumpur, Panarat Thepgumpanat em Bangcoc, Thomas Suen em Hat Yai)