Ações climáticas avançam no mundo e ampliam impacto social, aponta anuário da ONU

247 – A implementação de ações climáticas está ganhando escala global e começa a produzir efeitos concretos na vida das pessoas. É o que revela o Anuário da Ação Climática Global 2025, divulgado nesta semana pelo Climate High-Level Champions Team em parceria com a Presidência da COP 30 e a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC).

Segundo o relatório, cidades, governos, empresas e comunidades ampliaram esforços para reduzir emissões, fortalecer a resiliência e impulsionar uma economia mais inclusiva e de baixo carbono. Entre os destaques, estão o dobro da capacidade instalada de energias renováveis desde 2015, a expansão de iniciativas de resiliência que já alcançam 437 milhões de pessoas e a apresentação de resultados por mais de 150 coalizões globais. O documento também aponta um salto de 420% em transparência na comparação com o ano passado.

Avanços relevantes, mas com lacunas urgentes

Apesar dos progressos, o anuário alerta para desafios críticos ainda sem solução adequada, especialmente nas áreas de saúde, adaptação, biodiversidade e financiamento climático para países vulneráveis. O relatório defende que a ação climática só se torna efetiva quando ciência, inovação e justiça social caminham juntas.

A campeã de alto nível da COP 29, Nigar Arpadarai, chama atenção para a necessidade de equidade nas políticas climáticas. Em suas palavras, “a economia real precisa avançar guiada pela equidade”.

Já o campeão de alto nível da COP 30, Dan Ioschpe, enfatiza o papel da cooperação global no enfrentamento da crise climática: “O espírito de mutirão define o que queremos alcançar nesta conferência.”

Belém apresenta planos com foco em soluções concretas

No contexto da COP 30, realizada em Belém, mais de cem Planos de Aceleração de Soluções foram apresentados, trazendo iniciativas práticas com forte impacto social e climático. Entre elas:

Saúde e adaptação

O Plano de Ação em Saúde de Belém visa fortalecer sistemas de saúde contra ondas de calor, enchentes e demais eventos extremos, que se intensificam com o aquecimento global.

Combustíveis do futuro

O Plano de Ação de Combustíveis do Futuro, componente central do Compromisso Belém 4X, estabelece 20 ações integradas para quadruplicar o uso de combustíveis sustentáveis até 2035. O esforço inclui criação de demanda, contabilidade transparente de carbono e infraestrutura para expandir a produção destinada a setores de difícil descarbonização, como aviação, navegação, aço e cimento.

Compras públicas sustentáveis

Outro destaque é o Plano de Aceleração de Soluções para Compras Públicas em Setores de Alto Impacto, associado à Declaração de Belém sobre Compras Públicas Sustentáveis. A proposta mobiliza um mercado trilionário para induzir inovação e reduzir emissões, transformando o poder de compra dos governos em uma alavanca global de ação climática.

Segurança fundiária e justiça social

O relatório também destaca o plano dedicado à segurança fundiária para comunidades afrodescendentes, que busca fortalecer governança territorial, promover conservação ambiental e assegurar direitos fundamentais. A meta é regularizar 1 milhão de hectares de territórios na América Latina e no Caribe até 2028, além de fortalecer 100 projetos de gestão territorial e ambiental.

COP 30: uma oportunidade decisiva

O anuário reforça que a COP 30 representa um momento estratégico para transformar o impulso da economia real em políticas nacionais robustas. O chamado é direto: alinhar ambição, financiamento e implementação para que a ação climática produza resultados concretos e duradouros para milhões de pessoas.