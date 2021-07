Justiça Eleitoral oficializa vitória de Pedro Castillo no Peru

Após amplas mobilizações populares, a Justiça Eleitoral do Peru finalmente reviu e rejeitou as reivindicações da direitista Keiko Fujimori para anular os votos do professor Pedro Castillo, oficializando a vitória eleitoral do candidato da esquerda edit

Após uma longa espera de mais de um mês, o professor rural e sindicalista oriundo de uma das áreas andinas mais pobres do país será proclamado neste domingo, 18, presidente eleito. Ele assumirá o cargo em 28 de julho.

A direita respondeu com violência nas ruas e com uma última manobra para atrasar a proclamação de Castillo, ao estilo de Donald Trump nos Estados Unidos, que Jair Bolsonaro ameaça imitar caso perca as eleições de 2022 no Brasil.

