Kim Jong-un afirma que Rússia pode contar com apoio da Coreia do Norte

247 - O líder da República Popular Democrática da Coreia, Kim Jong-un, afirmou nesta segunda-feira (27) que a Rússia pode contar com o apoio de Pyongyang. Segundo o mandatário, o governo norte-coreano apoiará as políticas russas voltadas à defesa da soberania nacional, da integridade territorial e dos interesses de segurança do país. As informações são da RT Brasil.

Ele também declarou esperar que Moscou alcance a vitória no conflito com a Ucrânia. As afirmações foram feitas durante a inauguração do Museu Memorial dos Feitos de Combate em Operações Militares no Exterior, evento que contou com a presença do ministro da Defesa da Rússia, Andrey Belousov.

O ministro russo chegou à Coreia do Norte no domingo (26), em visita oficial. A agenda ocorre em meio à aproximação entre Moscou e Pyongyang.