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      Kim Jong-un afirma que Rússia pode contar com apoio da Coreia do Norte

      Líder norte-coreano também disse esperar que as forças russas alcancem a vitória no conflito com a Ucrânia

      O líder norte-coreano Kim Jong Un e o ministro da Defesa da Rússia, Andrei Belousov, participam de uma reunião em Pyongyang, Coreia do Norte, em 26 de abril de 2026, nesta imagem estática retirada de vídeo (Foto: Ministério da Defesa da Rússia/Divulgação via REUTERS)

      247 - O líder da República Popular Democrática da Coreia, Kim Jong-un, afirmou nesta segunda-feira (27) que a Rússia pode contar com o apoio de Pyongyang. Segundo o mandatário, o governo norte-coreano apoiará as políticas russas voltadas à defesa da soberania nacional, da integridade territorial e dos interesses de segurança do país. As informações são da RT Brasil. 

      Ele também declarou esperar que Moscou alcance a vitória no conflito com a Ucrânia. As afirmações foram feitas durante a inauguração do Museu Memorial dos Feitos de Combate em Operações Militares no Exterior, evento que contou com a presença do ministro da Defesa da Rússia, Andrey Belousov.

      O ministro russo chegou à Coreia do Norte no domingo (26), em visita oficial. A agenda ocorre em meio à aproximação entre Moscou e Pyongyang.

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