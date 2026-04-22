Líbia resgata 404 migrantes a bordo de 10 embarcações

Reuters - A guarda costeira da Líbia, vinculada ao Exército Nacional Líbio e baseada no leste do país, resgatou pelo menos 404 migrantes a bordo de 10 embarcações após eles terem "enfrentado condições severas no mar", informou a Crescente Vermelha de Tobruk na quarta-feira (22).

Tobruk é uma cidade costeira no leste da Líbia, próxima à fronteira com o Egito.

A Crescente Vermelha da cidade informou que os migrantes são de diferentes nacionalidades.

Imagens publicadas pela entidade no Facebook mostram voluntários prestando primeiros socorros, além de distribuir alimentos e cobertores aos migrantes.

A Líbia é uma rota de trânsito para migrantes, muitos deles oriundos da África subsaariana, que arriscam a vida para chegar à Europa atravessando deserto e mar, na tentativa de fugir de conflitos e da pobreza.

Na segunda-feira, 10 migrantes foram confirmados mortos após o naufrágio de uma embarcação perto de Tobruk, enquanto 31 continuavam desaparecidos, segundo três fontes líbias e a Organização Internacional para as Migrações. Seis corpos foram recuperados no sábado após darem à costa.