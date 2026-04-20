247 - O vencedor das eleições parlamentares na Bulgária, Rumen Radev, afirmou que a retomada do diálogo com a Rússia deve ser uma prioridade para a Europa, defendendo uma abordagem mais pragmática na política externa do bloco. A declaração ocorre após a vitória expressiva de seu partido, o Bulgária Progressista, em um pleito marcado por instabilidade política no país.

As informações foram divulgadas pelo portal RT, que destacou as declarações de Radev logo após a divulgação das primeiras pesquisas de boca de urna. Segundo o veículo, o ex-presidente búlgaro liderou seu partido recém-criado a uma vitória ampla, com uma plataforma que combina euroceticismo moderado e defesa de relações mais equilibradas com Moscou.

Em pronunciamento à imprensa, Radev afirmou que a Bulgária continuará “no seu caminho europeu”, mas ressaltou a necessidade de revisão na condução da política externa da União Europeia. “Perguntem ao [presidente francês Emmanuel] Macron, ao primeiro-ministro da Bélgica, a outros líderes europeus, incluindo o [chanceler alemão] [Friedrich] Merz, que disseram que esse diálogo [com a Rússia] deve ser retomado”, declarou.

O líder político argumentou que o engajamento com Moscou é essencial para definir o futuro da segurança europeia e evitar o enfraquecimento industrial do continente. “Se queremos que a Europa tenha verdadeira autonomia estratégica… a Europa precisa pensar muito seriamente em como garantirá seus recursos, porque sem recursos energéticos não podemos falar em competitividade”, afirmou.

Radev também criticou a tentativa da União Europeia de exercer uma liderança moral em um cenário global instável. Para ele, essa postura teria prejudicado o bloco, tornando necessária uma mudança para políticas mais práticas e orientadas por interesses estratégicos.

De acordo com resultados provisórios, com 96,4% das urnas apuradas, o partido Bulgária Progressista alcançou 44,7% dos votos. O desempenho colocou a legenda muito à frente do GERB-SDS, liderado pelo ex-primeiro-ministro Boyko Borissov, que obteve 13,4%, e do PP-DB, associado ao premiê interino Andrey Gyurov, que registrou 12,9%.

Projeções indicam que o partido de Radev deve conquistar entre 131 e 134 cadeiras no Parlamento, superando o mínimo de 121 assentos necessários para formar governo sozinho. Caso confirmado, o resultado permitirá ao novo grupo governar sem necessidade de coalizões.

Ao comentar o resultado, Radev classificou a vitória como uma “vitória da esperança sobre a desconfiança”, destacando o engajamento do eleitorado apesar do histórico recente de descrédito na política. Ele, no entanto, reconheceu que a desconfiança popular ainda é um desafio a ser enfrentado.