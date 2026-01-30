Luigi Mangione não enfrentará pena de morte nos EUA

247 - Luigi Mangione, acusado do assassinato de Brian Thompson, diretor-executivo da UnitedHealthcare, já não enfrenta a possibilidade de pena de morte na esfera federal, informou a NBC News nesta sexta-feira (30).

A justiça federal dos EUA rejeitou duas das quatro acusações federais contra Mangione, incluindo a de homicídio com uso de arma de fogo, que previa a possibilidade de pena de morte, segundo a reportagem.

Thompson foi morto em 4 de dezembro de 2024. O Departamento de Justiça classificou o crime como um ato de violência política.

Em abril de 2025, a procuradora-geral dos Estados Unidos, Pamela Bondi, afirmou que determinou aos promotores que solicitem a pena de morte para Luigi Mangione, acusado de assassinar o CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, em dezembro passado.

Mangione foi preso no estado da Pensilvânia, EUA, em 9 de dezembro de 2025. Durante a detenção, a polícia encontrou documentos de identidade falsos, uma pistola impressa em 3D e um silenciador, além de um manifesto manuscrito no qual ele denunciava a indústria de seguros de saúde. (Com informações da Sputnik).