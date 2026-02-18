Lula desembarca na Índia e tem reuniões bilaterais antes de cúpula sobre IA

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou nesta quarta-feira (18) a Nova Délhi, capital da Índia, onde cumpre uma série de compromissos oficiais que incluem participação em evento internacional sobre inteligência artificial e encontros diplomáticos com líderes estrangeiros. Lula deve ser recebido pelo primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, durante a passagem pelo país asiático.

A principal atividade programada ocorre nesta quinta-feira (19), quando Lula participará da Cúpula de Impacto da Inteligência Artificial, evento que reúne autoridades e lideranças globais para discutir os desafios e os rumos da tecnologia. Além do compromisso central, o presidente brasileiro também tem na agenda a possibilidade de realizar até três reuniões bilaterais, ainda dependentes de confirmação oficial.

De acordo com os pedidos recebidos, Lula pode se reunir com o presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, com o presidente da França, Emmanuel Macron, e com o presidente da Eslováquia, Peter Pellegrini. Os encontros estão previstos para ocorrer após a participação do chefe do Executivo brasileiro na cúpula.

Comitiva reúne ministros e parlamentares

A viagem à Índia marca a segunda missão internacional de Lula em 2025, e conta com uma comitiva ampla, formada por ministros, autoridades e parlamentares. Ao todo, o presidente viajou acompanhado por 12 ministros, incluindo o chanceler Mauro Vieira (Relações Exteriores), Fernando Haddad (Fazenda) e Marina Silva (Meio Ambiente).

Também integraram o voo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, além da senadora Eliziane Gama (PSD-MA) e dos deputados federais Dorinaldo Malafaia (PDT-AP), Jorge Solla (PT-BA) e Zé Neto (PT-BA).

Discurso deve abordar riscos da IA e soberania tecnológica

Durante a abertura do evento sobre inteligência artificial, Lula deve fazer um discurso com foco nos riscos do uso de ferramentas de IA para mulheres, além de abordar temas como fortalecimento do multilateralismo e soberania no uso de novas tecnologias, conforme antecipado na programação.

A agenda presidencial também inclui compromissos voltados à área econômica e estratégica, com destaque para a expectativa de assinatura de um memorando de entendimento sobre terras raras e minerais críticos. O documento, segundo a previsão, pode ampliar a cooperação entre Brasil e Índia e estimular iniciativas de exploração desses recursos considerados essenciais para setores tecnológicos e industriais.