Lula é recebido por Pedro Sánchez em Barcelona

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou sua agenda oficial na Espanha com um encontro com o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, no Palácio Real de Pedralbes, em Barcelona. A visita marca o início de compromissos voltados ao fortalecimento das relações bilaterais e à ampliação de parcerias estratégicas entre os dois países.

Lula chegou ao local acompanhado por uma comitiva de ministros e participou de uma cerimônia oficial de recepção antes de seguir para uma reunião restrita com Sánchez.

A agenda do presidente brasileiro na Espanha inclui a assinatura de acordos de cooperação em diversas áreas, como igualdade de gênero, saúde, cultura, empreendedorismo, serviços aéreos, telecomunicações, ciência e tecnologia. O governo brasileiro também trabalha para formalizar um memorando de entendimento voltado a minerais críticos e terras raras, considerados estratégicos no cenário global.

Ainda nesta sexta-feira, Lula participa da primeira edição da Cúpula Brasil-Espanha. O encontro tem como objetivo reforçar a convergência entre os dois países em temas internacionais, incluindo o multilateralismo, o respeito ao direito internacional e a busca por soluções pacíficas para conflitos.

A programação também prevê reuniões do presidente com empresários brasileiros e espanhóis, com foco na ampliação de investimentos e oportunidades de negócios entre os dois mercados.