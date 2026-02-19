Lula se reúne com Macron em meio a ratificação do acordo UE-Mercosul

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se nesta quarta-feira (19) com o presidente da França, Emmanuel Macron, em meio à etapa final de tramitação do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. O encontro ocorre em um momento estratégico, quando o tratado aguarda ratificações internas para que possa entrar em vigor.

O pacto prevê a formação da maior zona de livre comércio do mundo, mas enfrenta resistências, sobretudo relacionadas a impactos no setor agrícola e a exigências ambientais.

Apesar das diferenças quanto ao acordo Mercosul-UE, Brasil e França mantêm convergência em temas globais, com ênfase na agenda ambiental. Lula e Macron também preservam uma relação diplomática descrita como próxima e cordial, consolidada ao longo dos últimos anos.

No mesmo dia, à margem da Cúpula sobre Impacto da Inteligência Artificial, Lula se encontrou com o primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenković. Segundo nota divulgada pelo Palácio do Planalto, os dois líderes ressaltaram a relevância da assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia, tanto para o fortalecimento do comércio quanto para o avanço do multilateralismo em um contexto internacional marcado por conflitos.

Diferentemente da posição francesa, a Croácia se mostra favorável à rápida entrada em vigor do tratado. Ainda de acordo com o Planalto, Lula e Plenković trataram de temas ligados à paz e à segurança internacional.

Ratificação ainda depende de aval interno

O acordo comercial foi assinado em 17 de janeiro pelos líderes dos países que integram os dois blocos, encerrando mais de 25 anos de negociações. No entanto, sua aplicação plena depende da conclusão dos processos de aprovação interna tanto na União Europeia quanto no Mercosul.

Embora a maioria dos integrantes da UE tenha apoiado a assinatura, o tratado ainda encontra resistência em países como Áustria, França, Hungria, Irlanda e Polônia. As críticas se concentram principalmente em possíveis impactos para produtores rurais europeus.

Existe ainda a possibilidade de judicialização na Europa após eventual aprovação política. Caso os países do Mercosul concluam a ratificação interna, o acordo poderá entrar em vigor de forma provisória. No Brasil, a expectativa é que a implementação ocorra a partir do segundo semestre de 2026.

No campo comercial, o tema permanece como o principal ponto de divergência entre Lula e Macron. O governo francês mantém postura protecionista, influenciado por pressões do setor agrícola e por demandas relacionadas a padrões ambientais.

Próximas etapas do processo

No âmbito europeu, o texto do acordo precisa ser aprovado pelo Parlamento Europeu. Além disso, os termos foram encaminhados ao Tribunal de Justiça da União Europeia, que deverá avaliar a legalidade das medidas previstas. Dependendo da interpretação jurídica, partes do tratado poderão exigir aprovação também pelos parlamentos nacionais dos Estados-membros.

Do lado do Mercosul, o acordo terá de passar pelos Congressos de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. No caso brasileiro, a previsão é que a Câmara dos Deputados inicie a análise a partir da próxima segunda-feira (23), com o retorno das atividades parlamentares após o recesso de Carnaval.

Relação diplomática consolidada

No terceiro mandato de Lula, Emmanuel Macron visitou o Brasil em 2024, com agendas no Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo e na região amazônica. Posteriormente, participou da COP30 em Belém e cumpriu compromissos em Salvador, incluindo visitas a projetos ligados à embaixada francesa e ao Pelourinho.

A proximidade entre os dois presidentes tem sido marcada por cooperação em temas ambientais e por diálogo constante no cenário internacional, ainda que o acordo Mercosul-União Europeia permaneça como um ponto sensível na relação bilateral.