Macron defende sequestro de Maduro e posse de Edmundo González

247 – O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou neste sábado que “o povo venezuelano está hoje liberado da ditadura de Nicolás Maduro” e declarou apoio a uma transição “pacífica, democrática e respeitosa da vontade popular”, defendendo que Edmundo González Urrutia — a quem chamou de “presidente eleito em 2024” — assuma o comando do processo o quanto antes.

A declaração foi publicada por Macron em sua conta oficial na rede X, em meio à escalada internacional provocada pela operação militar dos Estados Unidos que capturou Nicolás Maduro durante a madrugada.

El pueblo venezolano está hoy liberado de la dictadura de Nicolás Maduro y no puede sino celebrarlo.



Al confiscar el poder y pisotear las libertades fundamentales, Nicolás Maduro ha cometido una grave afrenta contra la dignidad de su propio pueblo.



La transición que se abre… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 3, 2026

No post, Macron acusa Maduro de ter “confiscado o poder” e “pisoteado as liberdades fundamentais”, classificando a permanência do líder venezuelano como uma afronta grave à dignidade do próprio povo. O presidente francês também disse estar em conversas com “parceiros da região” e garantiu que a França está “plenamente mobilizada e vigilante”, inclusive para assegurar a proteção de cidadãos franceses em um cenário que descreveu como de “incerteza”.

A fala de Macron ocorre depois de Donald Trump anunciar que os Estados Unidos capturaram Maduro em uma ofensiva descrita como “de grande escala”. Segundo a Reuters, Trump afirmou que o líder venezuelano foi preso e retirado do país, sem detalhar como pretende administrar a situação no terreno.