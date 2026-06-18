Mais de mil palestinos foram mortos por Israel desde início do cessar-fogo em Gaza

247 - O número de palestinos mortos por disparos e ataques de Israel na Faixa de Gaza desde o cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, em outubro de 2025, ultrapassou a marca de mil, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. De acordo com a pasta, o total chegou a 1.009 mortos após novos episódios de violência registrados nesta quinta-feira (18), apesar dos esforços diplomáticos para estabelecer uma nova trégua. As informações são da agência Reuters.

Segundo equipes médicas locais, um ataque israelense atingiu um veículo na principal via Omar Al-Mokhtar, na Cidade de Gaza, provocando a morte de três pessoas. Mais tarde, médicos relataram que uma pessoa foi morta por forças de Israel na região central de Gaza.

Impasse sobre próxima etapa do plano

Apesar das vítimas civis, Israel sustenta que suas operações militares buscam impedir ataques iminentes do Hamas e de outras organizações armadas. As negociações para a continuidade do plano de paz permanecem sem avanços concretos. O principal impasse envolve as exigências para o desarmamento do Hamas e a retirada das tropas israelenses de Gaza.

Nesta semana, o enviado do Conselho de Paz para Gaza, Nickolay Mladenov, participou de reuniões no Cairo com representantes do Egito, Catar e Turquia. Segundo duas fontes próximas às negociações, os encontros ocorreram após o Hamas e outros grupos palestinos apresentarem suas respostas ao chamado plano de roteiro proposto pelos mediadores.

Ainda de acordo com essas fontes, Mladenov entregou na quarta-feira (17) uma versão revisada da proposta, incorporando parte das preocupações apresentadas pelas forças palestinas, mas preservando as "linhas vermelhas centrais" do plano elaborado pelos Estados Unidos. Um dirigente do Hamas confirmou que o documento está sendo analisado pelo movimento.

Deslocamento em massa continua

As tropas israelenses continuam controlando mais de 60% do território da Faixa de Gaza. Nessas áreas, moradores receberam ordens de evacuação e muitas das construções remanescentes foram destruídas.

Quase toda a população do enclave, estimada em cerca de 2 milhões de pessoas, foi deslocada diversas vezes desde o início do genocídio promovido por Israel. Atualmente, a maior parte dos habitantes vive em uma estreita faixa costeira sob controle do Hamas, em tendas improvisadas ou edifícios danificados.