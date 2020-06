Manifestantes contra racismo reagem a repressão em Paris

Os manifestantes reagiram à polícia e o ato ocorreu apesar de leis proibindo aglomerações com mais de dez pessoas na França edit

247 - Os manifestantes que protestam em Paris, nesta terça-feira, 2, entraram em confronto com a polícia, que procurava reprimir o ato. O ato é contra o assassinato de George Floyd, nos Estados Unidos, e do imigrante africano Adama Traoré, que morreu enquanto estava sob custódia policial em 2016. Segundo a polícia e a imprensa, entre 15 mil e 19 mil pessoas participam da manifestação.

Assim como os protestos que ocorrem nos EUA, a manifestação de Paris demonstrou uma radicalização. Os manifestantes reagiram à polícia e o ato ocorreu apesar de leis proibindo aglomerações com mais de dez pessoas na França. Protestos também foram registrados na cidade de Marselha, no sul do país.

