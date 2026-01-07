Medvedev, da Rússia, diz que repetir com Merz o que os EUA fizeram com Maduro seria “excelente”

247 - O ex-presidente russo Dmitri Medvedev afirmou que a Rússia também poderia sequestrar chefes de Estado e de governo, a exemplo do que os Estados Unidos fizeram com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e citou como exemplo uma hipotética captura do chanceler federal alemão, Friedrich Merz, a quem chamou de neonazista, informou a agência Deutsche Welle na terça-feira (6).

Medvedev, que atualmente ocupa o cargo de vice-presidente do Conselho de Segurança Nacional, afirmou que "o sequestro do neonazista Merz seria uma excelente reviravolta nessa série carnavalesca".

A declaração provocou reações duras em Berlim. Por meio de um porta-voz do governo, o governo disse que "condena veementemente quaisquer declarações e ameaças dessa natureza". O porta-voz disse ainda que Merz está "bem protegido e seguro" e que os agentes do Departamento Federal de Polícia Criminal (BKA) responsáveis ​​por sua proteção estão "entre os melhores do mundo".