Milhares marcham em Londres em ato pró-Palestina durante o Dia da Nakba (vídeo)

247 - Milhares de pessoas participaram neste sábado (16) de uma grande manifestação em apoio ao povo palestino no centro de Londres para marcar o Dia da Nakba, data que relembra a perda de terras palestinas durante a guerra de 1948, após a criação de Israel.

“Nakba”, que significa “catástrofe” em árabe, é considerada um dos episódios mais marcantes da história palestina e mobiliza atos em diversos países. Em Londres, milhares de manifestantes ocuparam as ruas com bandeiras palestinas, cartazes e palavras de ordem em defesa do povo palestino.

A polícia londrina realizou uma ampla operação de segurança para acompanhar o protesto. Cerca de 4 mil agentes foram mobilizados, incluindo reforços vindos de outras regiões do Reino Unido. Segundo as autoridades, trata-se da maior operação de ordem pública realizada na capital britânica nos últimos anos.

Pouco depois do início da manifestação, a polícia informou que 11 pessoas haviam sido presas por diferentes delitos. A expectativa das autoridades era de que dezenas de milhares de pessoas participassem dos atos ao longo do dia.

Os manifestantes também demonstraram solidariedade às vítimas civis da guerra na Faixa de Gaza e cobraram maior pressão internacional por um cessar-fogo definitivo no conflito envolvendo Israel e Hamas.

Durante o ato deste sábado, alguns participantes gritaram “Death to the IDF” (“Morte à IDF”), em referência às Forças de Defesa de Israel. Segundo a polícia britânica, esse tipo de declaração já resultou em prisões em situações anteriores.

O protesto ocorre em meio ao agravamento da crise humanitária nos territórios palestinos e ao aumento da pressão internacional por uma solução diplomática para o conflito no Oriente Médio.