Modelo de IA da Anthropic leva Tesouro e Fed a alertarem bancos sobre riscos cibernéticos

247 - Autoridades econômicas dos Estados Unidos realizaram uma reunião emergencial com executivos de grandes bancos para discutir os riscos associados ao novo modelo de inteligência artificial da Anthropic, conhecido como Mythos, que pode identificar e explorar vulnerabilidades em sistemas digitais. O encontro ocorreu na quinta-feira (9), em Washington, diante de preocupações crescentes com possíveis impactos no sistema financeiro.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, lideraram a reunião para alertar sobre ameaças cibernéticas ligadas ao avanço da tecnologia. A iniciativa teve como objetivo garantir que as instituições financeiras estejam preparadas para mitigar riscos potenciais e reforçar a proteção de seus sistemas.

O modelo Mythos foi lançado no início da semana pela Anthropic, mas teve sua liberação ampliada suspensa após a própria empresa reconhecer preocupações relacionadas à segurança digital. Segundo a companhia, o sistema é capaz de identificar e explorar fragilidades em “todos os principais sistemas operacionais e navegadores de internet”, o que elevou o nível de alerta entre autoridades e empresas.

Antes do lançamento, a Anthropic já vinha mantendo diálogo contínuo com o governo dos Estados Unidos sobre as capacidades do modelo, incluindo aspectos ofensivos e defensivos na área de cibersegurança. A empresa também apresentou previamente um briefing detalhado a autoridades e representantes da indústria, antecipando possíveis implicações do uso da tecnologia.

A reunião organizada pelo Tesouro ocorreu em um momento estratégico, aproveitando a presença de executivos do setor financeiro em Washington para outros compromissos. Participaram dirigentes de instituições como Citi, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo e Goldman Sachs, enquanto o CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, não compareceu.

Como medida preventiva, a Anthropic decidiu restringir o acesso ao Mythos a cerca de 40 empresas de tecnologia, incluindo Microsoft e Google. A decisão reforça a cautela diante do potencial do modelo, que combina alta capacidade analítica com riscos inéditos para a segurança digital.