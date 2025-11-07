Motta insiste em provocar o presidente Lula e atrapalha o governo, diz Lindbergh Farias

247 - O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), criticou duramente o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), que mais cedo anunciou o deputado anteriormente licenciado e secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo, Guilherme Derrite (PL-SP), como relator do PL 5582/2025, vindo do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em postagem nas redes sociais, Farias qualificou a decisão de Motta como um "desrespeito".

Ele destacou a relevância da questão para o governo federal, uma vez que o projeto, cujo objetivo é endurecer as penas ao crime organizado, é alvo de articulações de governadores da extrema direita, grupo ideológico do governador de SP, Tarcísio de Freitas, que são favoráveis à designação das organizações criminosas como "narcoterroristas".

A possiblidade da introdução da designação "narcoterrorista" no PL antifacção gera temores na bancada do PT na Câmara sobre a abertura de uma brecha para até mesmo uma intervenção militar em território nacional.

Por Lindbergh Farias, no X: A escolha feita pelo presidente Hugo Motta é um desrespeito com o presidente Lula. O projeto de lei antifacção é uma prioridade do governo Lula e colocar nas mãos do secretário de segurança do governador Tarcísio beira uma provocação. Parece um interesse deliberado de não aprovar e de atrapalhar a tramitação da pauta prioritária do governo na área de segurança pública.